Fiorentina-Roma | probabili formazioni | dove vederla e pronostici

Leggi su 11contro11

(Di giovedì 25 maggio 2023) Sabato 27 maggio alle ore 18 allo Stadio “Artemio Franchi” di Firenze, andrà di scena la partita tra. Le rispettive finaliste di Conference ed Europa League, si affronteranno con l’obiettivo di portare a casa i tre punti, e prepararsi nel migliore dei modi alle finali. Di seguito lediin TV e idella gara. Reduce dalla sconfitta in finale di Coppa Italia contro l’Inter, laproverà subito a riscattarsi per ridare morale e fiducia all’ambiente in vista del 7 giugno. In undicesima posizione e senza più nulla da dire a questo campionato, agli uomini di Vincenzo Italiano resta come unico obiettivo la Conference League. Vincere ...