Fiorentina | Pradè | «Possiamo comunque vincere la Conference»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 25 maggio 2023) Daniele, direttore sportivo della, ha parlato dopo la sconfitta dei viola contro l’Inter in finale di Coppa Italia Danieleha parlato a SportMediaset al termine di-Inter di Coppa Italia. LE PAROLE – «Resta una delusione cocente, ma è un’ottima prestazione. Abbiamo tutte le carte perla: abbiamo perso per due episodi, ma non ci siamo mai fatti intimorire da una squadra di campioni. Ora rimettiamo la testa a posto , bisogna lavorare sui ragazzi perché staranno male, ma torniamo in campo già sabato. Abbiamo la convinzione di poter far bene, questa è una squadra che esprime tanto. Abbiamo iniziato benissimo, abbiamo preso gol su una ripartenza. È un peccato ma andiamo avanti. Essere soddisfatti è una parola grande, ma da dirigente ...