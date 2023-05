Fiorentina-Inter non sfonda in tv | su Canale 5 poco meno di 7 milioni di telespettatori

(Di giovedì 25 maggio 2023), finale di Coppa Italia edizione 2022/2023, nonin televisione. La partita dello stadio Olimpico, trasmessa in diretta in tv su5, ha fatto registraredi 7di(6.997.000) con uno share pari al 33.3%. La partita è stata decisa da una doppietta di Lautaro Martinez che ha ribaltato il gol iniziale di Nico Gonzalez. Per quanto riguarda gli ultimi anni di Coppa Italia, è uno dei risultati più deludenti a livello televisivo. SportFace.

Gaia Gozzi , cantautrice italo - brasiliana, ha interpretato l'Inno di Mameli prima della finale di Coppa Italia tra. La partita si è svolta allo Stadio Olimpico di Roma e Gaia ha cantato l'inno poco prima del fischio d'inizio. Gaia è diventata famosa nel 2016 partecipando a X Factor, arrivando in ...Ayroldi dirigerà- Roma. ROMA - Sarà Davide Orsato a dirigere- Atalanta, gara valida per la 37esima giornata in programma sabato 27 maggio alle 20.45. Con il fischietto della sezione di Schio, ci ...Il gioco dell'può metterli in difficoltà". Così il ct della Nazionale italiana, Roberto ... sono due squadre forti - continua Mancini - Stesso discorso per- West Ham. Le squadre ...

Fiorentina-Inter 1-2: gol di Nico Gonzalez e Lautaro! | Diretta Coppa Italia La Gazzetta dello Sport

Ayroldi dirigerà Fiorentina-Roma.ROMA (ITALPRESS) - Sarà Davide Orsato a dirigere Inter-Atalanta, gara valida per la 37esima giornata in ...Inter-Atalanta (anticipo di sabato 27 maggio, ore 20.45) è stata affidata ad Orsato di Schio, mentre Fiorentina-Roma (sabato 27 maggio, ore 18) sarà diretta da Ayroldi di Molfetta. Bologna-Napoli, in ...