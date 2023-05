Fiorentina-Inter | le pagelle | Lautaro Martinez MVP | male Dzeko – TS

(Di giovedì 25 maggio 2023) Tante le sufficienze per i nerazzurri dopo. Handanovic e compagni vincono soffrendo ma giocando una buona partita. Seè il migliore secondo TuttoSport, lo stesso non si può dire del suo compagno di reparto– TuttoSport premia la prestazione diincon un 8 in pagella e la palma di migliore in campo. Il numero 10 nerazzurro ha due palle gol e riesce a capitalizzarle entrambe, salendo così a 101 gol con la maglia dell’. A differenza dell’argentino, Edinnon disputa sicuramente la sua miglior partita stagionale. Il bosniaco non va oltre il 5, dati i suoi errori negli ultimi 16 metri che cancellano il solito buon lavoro ...

I nerazzurri battono in rimonta 2 - 1 lae conquistano dopo la Supercoppa Italiana il secondo trofeo della stagione. Merito di Lautaro Martinez, autore di una doppietta, e dell'allenatore Simone Inzaghi, criticatissimo un paio di ...Aveva destato qualche perplessità la scelta di Rocchi di spedire Irrati, nato a Firenze anche se appartenente alla sezione di Pistoia, per la finale di coppa Italia tra. In realtà il fischietto toscano a Firenze ci è sono nato ed è rimasto poche ore, è pistoiese doc ma la linea del designatore, a prescindere, va verso l'abolizione dei divieti ...E il patron del Napoli si lascia andare a parole di elogio nei confronti del tecnico delladopo la finale di Coppa Italia persa dai viola contro l': 'Sono sempre stato un estimatore ...

Coppa Italia, trionfa l'Inter: Fiorentina battuta 2-1 in finale - Sportmediaset Sport Mediaset

Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha parlato a Sportmediaset. LE PAROLE – «Siam partiti molto bene, credo che anche dopo il primo gol abbiamo creato un bel po’ di presupposti per raddopp ...La Gazzetta dello Sport promuove con un 8 pieno in pagella il man of the match di Fiorentina-Inter. È Lautaro Martinez, che ha deciso con una doppietta la partita dell’Olimpico. Ecco il giudizio alla ...