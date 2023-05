Fiorentina | Biraghi | «Orgoglioso della squadra | e in Conference…»

(Di giovedì 25 maggio 2023) Le parole di Cristiano, capitano, dopo la sconfitta dei viola in finale di Coppa Italia contro l’Inter Cristanodopo la sconfitta in Coppa Italia ha parlato a Radio FirenzeViola, spronando la, uscita a testa alta dall’Olimpico e pronta alla finale di Conference League. Di seguito le sue parole. PARTITA – «Sonodei miei compagni esocietà, di rappresentare questi colori nel mondo. Abbiamo dato tutto, come ci aveva chiesto la città. Purtroppo, nelle finali c’è sempre uno che gioisce e uno che piange». GRUPPO E TIFOSERIA – «L’ho detto anche ieri: c’è quest’unione particolare tra giocatori e tifosi. c’è molto rispetto, nel momento di difficoltà è giusto unirsi a chi ci sta vicino». FINALE DI ...

Ci si aspetterebbe il colpo del ko a inizio ripresa e invece la partita la fa solo la, ... ma di tre tenativi non ne realizza nessuno così come il tiro teso dalla distanza di capitan...La risposta di Dzeko - conclusione deviata in angolo - è arrivata immediatamente, ma la...su calcio di punizione - , ma la squadra di Italiano non è riuscita a trovare il varco ...Laconquista tre angoli di fila. Poibatte una buona punizione ma non trova la porta. Inzaghi opera due cambi fuori Dzeko e Bastoni, per Lukaku e De Vrij. Italiano schiera Sottil ...

L'Inter trionfa in Coppa Italia conquistando il nono trofeo della sua storia. I nerazzurri guidati da Simone Inzaghi, che si aggiudica il terzo titolo della sua carriera da allenatore e il secondo con ...La doppietta di Lautaro Martinez consegna all'Inter la nona Coppa Italia della sua storia. Nella finalissima allo stadio "Olimpico" di Roma i nerazzurri si sono imposti per 2-1. Le parole di Simone In ...