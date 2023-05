Fino a 900 euro per le famiglie dell’Emilia-Romagna | come funziona l’aiuto del governo agli sfollati

(Di giovedì 25 maggio 2023)a 900per lein difficoltà dopo l’alluvione in Emilia-. Mentre un nuovo consiglio dei ministri è convocato per questa sera dopo il nuovo viaggio di Giorgia Meloni nelle zone, il ministro della Protezione Civile Nello Musumeci detta le misure. Per i 23 milagli assegni arriveranno a 900per nuclei familiari composti da 5 o più persone. Per i nuclei monofamiliari l’importo minimo per gli aiuti ammonterà a 400. Per quelli con due persone sarà di 500. 700 arriveranno allecon tre componenti e 800 a quelle con quattro. Intanto il Cdm è convocato per le 18 di oggi. Due giorni dopo quello che ha varato misure e aiuti per oltre due miliardi di. Quel testo, fa ...

...diritto a un contributo aggiuntivo di 200 euro al mese per 'ognuno dei soggetti indicati' anche oltre il limite dieuro. Saranno a carico della gestione commissariale le spese per le esequie...Il ministro per la Protezione civile, Nello Musumeci , ha assicurato che le famiglie sfollate a causa dell'alluvione in Emilia Romagna riceverannoa un massimo dieuro mensili per l'autonoma ...... fatta costruire dal pittore e ceramista Galileo Chini agli inizi del 'per crearvi la propria ... La rassegna, curata da Gianni Costa, è patrocinata dal Comune di Camaiore e rimane apertaal 23 ...

EMILIA-ROMAGNA: Coldiretti, in pericolo 2mila aziende agricole per rischio frane Teleromagna.it

Un appartamento con difetti di costruzione può arrivare a non valere nulla. Possono confermare gli acquirenti delle case di lusso vendute fino a 900.000 sterline (1 milione di euro al cambio attuale) ...Cassa integrazione emergenziale e sostegni ’una tantum’ per gli autonomi. Bruxelles: valuteremo gli sforzi sostenuti. Ristori per gli sfollati: da 400 a 900 euro a famiglia.