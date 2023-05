FIGC | Gravina | «Realizzeremo un campo di calcio in Emilia Romagna»

(Di giovedì 25 maggio 2023) Gabriele, presidente della, ha annunciato la costruzione di un nuovodainGabriele, presidente della, ha annunciato la costruzione di un nuovodaindopo le tragedie dei giorni scorsi. Ecco le sue parole durante la presentazione del macro progetto ‘Valori in rete’ tenutasi al Ministero dell’Istruzione. PAROLE – «Mi fa piacere annunciare cheundiin, dopo la ferita provocata nella regione dal maltempo degli ultimi giorni».

Gabriele, presidente della, ha annunciato la costruzione di un nuovo campo da calcio in Emilia Romagna Gabriele, presidente della, ha annunciato la costruzione di un nuovo campo da ...Per decenni questa riforma è stata presente nelle agende di tutti i presidenti che si sono avvicendati sullo scranno dellacompreso - nessuno però l'ha mai realizzata. Peggio, non c'...A intervenire sono stati il Presidente dellaGabriele, il Presidente del Settore Giovanile e ScolasticoVito Tisci , il Commissario Tecnico della Nazionale maschile Roberto Mancini ...

"Valori in Rete", al Ministero dell'Istruzione la presentazione dei ... FIGC

Per decenni questa riforma è stata presente nelle agende di tutti i presidenti che si sono avvicendati sullo scranno della FIGC – Gravina compreso – nessuno però l’ha mai realizzata. Peggio, non ...Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha annunciato la costruzione di un nuovo campo da calcio in Emilia Romagna Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha annunciato la costruzione di un nuovo ca ...