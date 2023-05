FIFA 23 TOTS – Squadre della Stagione | tutto quello che devi sapere

Leggi su imiglioridififa

(Di giovedì 25 maggio 2023) Con i maggiori campionati diil mondo che entrano nelle fasi conclusive per l’assegnazione del titolo, arriva su23 il momento dei, i Team of the Season, ossia le! Come da tradizione infatti EA Sports a partire dalla fine del mese di aprile inizierà a rilasciare nella modalità Ultimate Team alcune delle card più forti del gioco, con statistiche fortemente potenziate. In questa guida proveremo a fornirvi tutte le informazioni utili relative aidi23 Cosa sono i? I, acronimo che sta per Team of the Season, sono selezioni composte da alcuni dei calciatori che più si sono messi in evidenza, con prestazioni straordinarie, nei vari campionati, giocatori ...