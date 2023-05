FIFA 23 | lo sconto di Euronics sul titolo sportivo… vale doppio!

(Di giovedì 25 maggio 2023) Due occasioni differenti per usufruire di unoda paura: ecco il goal a porta vuota chepropone per23… anzi, i goal! Di solito loproposto dadi cui parliamo è solo uno alla volta, ma con23 l’occasione ghiotta raddoppia! Ebbene sì, stavolta non pariamo di un solo risparmio, ma di due, su altrettanti differenti fronti. L’occasione che vi segnaliamo infatti è un taglio netto sul prezzo delcalcistico targato Electronic Arts su due piattaforme separate. Sta a voi decidere quale console trasformare nel vostro stadio personale… in 4K. Gli hardware next-gen principali coinvolti in questa succosa offerta sono nientemeno che PlayStation 5 e la sua illustre concorrente, Xbox Series X. Segnaleremmo volentieri anche la variante ...

Su Amazon è possibile acquistare23 per PS5 al super prezzo di 38 euro con spedizione del gioco gratuita. L'offerta potrebbe ...2022 e questa di oggi è un'eccellente promozione con unodel ...Nel caso non siate ancora dei fortunati possessori dell'ultima console di casa Sony, non preoccupatevi però troppo: la versione PS4 di23 è infatti attualmente disponibile con unoancora ...... 7 giochi PS5 inda acquistare subito The Wither 3: Wild Hunt Crisis Core: Final Fantasy VII " Reunion Tales of Arise Dead Island 2 Wild Hearts Kena: Bridge of Spirits " Deluxe Edition23 ...

Offerte Amazon: FIFA 23 per PlayStation e Xbox in sconto a un ... Multiplayer.it

Su Amazon è possibile acquistare FIFA 23 per PS5 al super prezzo di 38 euro con spedizione del gioco gratuita. L'offerta potrebbe avere una durata molto limitata per cui se siete interessati, affretta ...Due occasioni differenti per usufruire di uno sconto da paura: ecco il goal a porta vuota che Euronics propone per FIFA 23... anzi, i goal!