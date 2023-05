Festival di Cannes | gli outfit più audaci sulla Croisette

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 25 maggio 2023) Da Dua Lipa a Irina Shaik, ecco una carrellata deglipiùsfoggiati dalle celebrities durante ildiMantelli di rose rosa, trasparenze, cut out estremi, piercing inaspettati e accessori a contrasto. Sono solo una parte di ciò che ha sfilato sul red carpet delDi. Da Dua Lipa a Irina Shaik, passando per l’italiana Paola Turani e l’influrncer Leonie Hanne, ecco una carrellata dei look piùvisti. I total Black La super modella Irina Shaik non passa inosservata aldisfoggiando di volta in volta look accattivanti dall’animo dark. Virale l’abito in pelle cut out che non lascia nulla all’immaginazione. ...