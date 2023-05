Festa scudetto | Manfredi | Maxischermi sia in città che in provincia

(Di giovedì 25 maggio 2023) “Stiamo ancora valutando gli aspetti organizzativi, i dettagli non sono stati ancora definiti. L’idea oramai consolidata e’ che ci sia laallo stadio e poi una trasmissione susia in citta’ che nell’area metropolitana e questo l’ho condiviso con tanti sindaci”. Cosi’ il sindaco di Napoli, Gaetanoin merito alla, a margine del Pizza Village alla Mostra d’Oltremare. “Per noi – ha spiegato – deve essere un grande momento di gioia, di, ma anche di comunita’, affinche’ le persone stiano insieme in piazza a guardare questo spettacolo, lanciando anche un messaggio di comunita’ che parte dalla nostra area metropolitana a tutta l’Italia”. “Sicuramente – ha aggiunto– lavoreremo sul trasporto pubblico. Non abbiamo ancora ...

Per noi deve essere un grande momento di gioia, dima anche di comunità, affinché le persone stiano insieme in piazza a guardare questo spettacolo lanciando anche un messaggio di comunità che ...... la cosa che più dispiace è il fatto che questa diatriba ci sta rovinando la vittoria dello. Spero possa esserci un riavvicinamento da tifoso del Napoli. Per lasono previsti dei maxi ...... "È stata un'emozione , il mio primo vero, vissuto allo stadio in tutte le ultime partite casalinghe, specie quella con la Fiorentina con la granfinale", conclude. {} #_intcss0{...

Napoli, tutti a Bacoli per un'altra festa scudetto ilmattino.it

Il Napoli ha già vinto lo scudetto il 4 maggio a Udine, ma i festeggiamenti nella città campana non sono ancora terminati. Tutto è pronto per domenica 4 giugno, in occasione dell’ultima giornata di ca ...Disponibile dal 6 giugno Il primo libro del noto trio di creator tra i più seguiti e amati in Italia nel mondo calcistico ...