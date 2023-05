Festa scudetto del Napoli su Rai 2 | stanziati 800mila euro | da che ora sarà visibile!

(Di giovedì 25 maggio 2023) Si avvicina il giorno tanto atteso dale i suoi tifosi: quello della consegna delloai partenopei. Al Maradona è attesa unain grande stile che vedrà coinvolti anche artisti di vario genere, dal teatro alla musica. De Laurentiis sta lavorando affinché il 4 giugno contro la Sampdoria la città die i tifosi azzurri vivano una serata memorabile.in diretta su Rai 2 dalle ore 21 L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha svelato alcune anticipazioni su quella chela. Le immagini saranno trasmesse in diretta su Rai 2 a partire dalle ore 21 in un’edizione speciale della “Domenica Sportiva”, che andrà avanti fino a mezzanotte, per poi proseguire con la consueta programmazione. Anche il Comune farà ...

La separazione sembra ormai cosa fatta, anche se manca ancora l'ufficialità. In casa Napoli è calato il gelo dopo la. Lovinto è stata la ciliegina sulla torta di una stagione incredibile, con unica pecca l'eliminazione ai quarti di Champions contro il Milan. Spalletti ha fatto un gran lavoro ...Domenica 4 giugno, la città è pronta a stringersi intorno al Napoli per festeggiare il terzo storicodella società calcistica. Ormai da un mese vanno avanti i festeggiamenti nel territorio partenopeo, in un attesa che andava avanti da ben 33 anni. Infatti, dal 1990 la Città non ha più tirato ...Per noi deve essere un grande momento di gioia, dima anche di comunità, affinché le persone stiano insieme in piazza a guardare questo spettacolo lanciando anche un messaggio di comunità che ...

La festa dei tifosi del Napoli organizzata ad Amalfi non è piaciuta ai salernitani, il 24 maggio è una data molto triste per i sostenitori granata.Da Martedì 6 Giugno sarà disponibile in tutte le librerie “Il terzo non si scorda mai – lo scudetto vissuto dai tifosi” il primo libro dei Fius Gamer, noto trio di creator tra i più seguiti e amati in ...