Federico Fashion Style | la foto preoccupa i fan | Si tratta di un crollo | ma

(Di giovedì 25 maggio 2023) L'hairstylist, aliasLauri, si è mostrato sui social in uno scatto chei fan. Ecco cosa è successo.

Ancora problemi perStyle . Il noto hairstylist , in passato anche concorrente di Ballando con le Stelle , è stato ricoverato in ospedale a Roma. Una Instagram story , pubblicata qualche ora fa sul suo ...Style è stato ricoverato in ospedale a Roma . L'ex concorrente di Ballando con le Stelle ha mostrato nelle sue Instagram story una sua foto con la flebo nella mano, spiegando ai ...Paura perStyle che si è mostrato con evidenti problemi di salute sui social annunciando un racconto scioccante. Cosa è successo aStyle Questa la domanda che si sono fatti ...

Federico Fashion Style ricoverato in ospedale per un crollo: «Vi dirò tutto, rimarrete scioccati» leggo.it

Federico Lauri, in arte Federico Fashion Style, è stato ricoverato in ospedale a Roma, ma fortunatamente nel giro di 24 ore il parrucchiere dei vip si è rimesso in sesto ed è potuto tornare operativo ...Federico Fashion Style spiazza tutti pubblicando una Instagram Story che mostra la flebo. I motivi e la spiegazione del ricovero a Roma.