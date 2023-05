Fast 10 | Gal Gadot doveva tornare in uno dei film precedenti

...ruolo di Wonder Woman nel DC Extended Universe e di Gisele Yashar nella saga diand Furious , ha declinato la proposta di Margot Robbie per via di altri impegni lavorativi. approfondimento...Come accennato, Berry dividerà la scena con Jason Momoa - attualmente nelle sale conX , in ... già autrice del biopic Il diritto di contare e di Heart of Stone - action thriller conGadot, ...Nonostante il rifiuto di Reeves,X ha potuto comunque contare su un cast all star , formato da ... il lungometraggio ha poi sancito l'inaspettato ritorno di Dwayne " The Rock" Johnson eGadot .

Fast X, Sung Kang sul ritorno di Gal Gadot: "Era inevitabile" BadTaste.it Cinema

La trama, cast, trailer e l'ordine di visione corretto di tutti i film della saga Fast and Furious, con Vin Diesel e Paul Walker.Da Dua Lipa a John Cena, sono tante le star internazionali presenti nel nuovo film, ma la protagonista della pellicola non è riuscita a convincere Gal Gadot L’attrice Margot Robbie è protagonista, ins ...