Fassone | Scudetto? La coerenza di De Laurentiis ha portato i suoi frutti

(Di giovedì 25 maggio 2023) Marco, ex dirigente del Napoli, ha parlato a Radio Crc, nel corso di Si Gonfia la Rete. Di seguito le sue dichiarazioni: “Non ho sentito Dequando il Napoli ha vinto lo, mi sembrava banale fargli i complimenti, credo di avergli mandato solo un messaggio. Gran parte del merito di questocredo sia del presidente e della sua. Deti dà sempre la sensazione di essere o matto oppure troppo avanti. Quest’estate le sue parole sembravano campate in aria e invece ha avuto ragione lui. E’ un visionario che vede in anticipo. Deè cambiato dal punto di vista lavorativo perchè ha capito molte più cose, il carattere credo sia quello e quindi uno molto orgoglioso. Ricordo bene quella fuga in motorino dalla Lega ...

Un all - in con, Mirabelli e Yonghong Lì patron e presidente del club. Tanti soldi spesi ...Milan dopo aver penato parecchio raccoglie finalmente i suoi frutti e vince il suo 19esimo.

A Radio Crc, nel corso della trasmissione "Si Gonfia la Rete", è intervenuto Marco Fassone, ex dirigente del Napoli: "Non ho sentito De Laurentiis quando il Napoli ha vinto lo scudetto, mi sembrava ba ...