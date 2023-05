Farmaceutico strategico | agricoltura innovativa Il Lazio nell’analisi di Pedrizzi

Leggi su formiche

(Di giovedì 25 maggio 2023) Il settoree biomedicale occupa una posizione chiave nell’economia dei Paesi più avanzati, posizionandosi al primo posto per spesa in ricerca e sviluppo per occupato e presentando un elevato valore aggiunto per addetto. Al di là del dato quantitativo, l’emergenza Covid-19 ha, inoltre, fatto emergere in tutta la sua evidenza la centralità del settore per il benessere sociale. Nell’ecosistema regionale laziale, il settoree biomedicale gioca un ruolo di primo piano, ponendosi al primo posto tra le industrie manifatturiere per valore aggiunto, per stipendi distribuiti sul territorio, nonché per export. Ilè la principale regione esportatrice italiana di prodotti farmaceutici, con una quota di quasi il 40% del totale nazionale e la seconda regione italiana per numero di addetti in ricerca e sviluppo. Tutto ...