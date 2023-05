(Di giovedì 25 maggio 2023) : i nomi a rischio per il penultimo turno. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Tempo die nuovo anticipo al venerdì, con la 37aormai prossima a scendere in campo per regalare le ultimissime emozioni in ambitoA Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

... Paulo Sousa dovrà fare a meno di duetitolari su tre: il Giudice Sportivo, infatti, ha ....it per AdnkronosI PEGGIORI Belotti 5: la solita lotta contro tutti inon può bastare oggi, perché le occasioni le avrebbe ma poi non concretizza o si perde nel finale di azione. E, anche se non è proprio ...Esaminiamo le possibili scelte per ilPartiamo dalla retroguardia e da Davide Zappacosta (31 crediti), uno dei pochi terzini disponibili dell'Atalanta che concluderà il ...

Fantacalcio, i difensori consigliati nella 37ª giornata di Serie A Calcio in Pillole

Quotazioni portieri Fantacalcio Turno particolarmente difficile per gli estremi difensori: nessun rigore parato e soprattutto solamente in tre sono stati in grado di mantenere inviolata la propria ...Fantacalcio, 5 difensori da non schierare per la 37ª giornata di Serie A: vediamo quali sono i profili da evitare per questo turno ...