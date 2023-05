Fanno sesso in spiaggia in pieno giorno | il sindaco pubblica una foto | ‘Forse avete un po’ esagerato’

(Di giovedì 25 maggio 2023) Arrivano i primi caldi e, almeno per qualcuno, le temperature sibollenti anche sotto altri aspetti, al punto da non riuscire a contenersi, neanche davanti a un folto pubblico. Parliamo di quanto accaduto sul lungomare di Trani, in Puglia, dove una coppia, in preda a un’irrefrenabile passione, è stata ripresa mentre era intenta a consumare un rapporto sessuale sulladi Capo Colonna. La scena è avvenuta in, in uno dei quattro tratti di arenile finalmente tornati disponibile ai cittadini dopo i lavori di ripascimento terminati lo scorso anno, dovuti all’erosione delle coste. I bagnanti che avevano assistito all’amplesso, imbarazzati, avevano raccolto il fretta e furia le loro cose e si erano allontanati. Ma qualcuno, prima di andarsene, aveva ripreso tutto, postandolo poi in rete. Il post del ...

La sua voce, i testi profondi e le bellissime melodiedelle sue canzoni delle hit ... Una melodia più elettropop rispetto al passato, e un testo che ha come tematica principale il, declinato ......i cuochi stellati della Romagnasquadra in una serata di raccolta fondi Residence abusivo a Rivabella, sgomberate 12 persone Niente piogge ma ancora allerta rossa in Romagna Rimini,a tre ...Ultimi Articoli Residence abusivo a Rivabella, sgomberate 12 persone Niente piogge ma ancora allerta rossa in Romagna Rimini,a tre durante il lockdown: ragazza li accusa, il giudice li assolve ...

Sesso in spiaggia a Trani, il sindaco ironizza e i social condannano AGI - Agenzia Italia

Scene di sesso, consumate in pieno giorno e avanti a decine di bagnanti. È accaduto ieri nella spiaggia libera di Capo Colonna, sulla litoranea a sud di Trani. Una coppia non è ...Paolo Noise è tornato in Italia dopo l'addio all'Isola dei Famosi per motivi di salute. Lo speaker si è già rimesso al lavoro e durante la puntata de 'Lo Zoo ...