Fabio Galante a Piazza di Siena | “Manchester City-Inter? E’ una finale | tutto può succedere”

(Di giovedì 25 maggio 2023) La ‘Legend’ di Sport e Salute,, recatosi a Villa Borghese per il CSIO didi, ha raccontato le proprie sensazioni dopo ladi Coppa Italia vinta dall’contro al Fiorentina: “Ero allo stadio. E’ stata una partita difficile, perché la Fiorentina ha fatto un’ottima gara e poteva anche pareggiarla. Fortunatamente l’è riuscita a portare a casa il risultato e ripetere la vittoria dello scorso anno, anche se sicuramente la partita più importante sarà il 10 giugno”. Adesso, però, i nerazzurri dovranno affrontare lapiù importante della stagione: “In percentuale, dico 60e 40. Spero di andare a Istanbul per vederla di persona. Sappiamo che è una partita difficile, ...

Una sera invitò, io non ne volevo sapere. 'Ti prego, non chiamarlo più'. Come non detto. Una sera lui praticamente si legò al termosifone di casa, non voleva andarsene e a quel punto... ...Il ritratto di Luciano Per completare il ritratto del tecnico di Certaldo, siamo andati a sentire anche: si sono conosciuti calciatori a Empoli - lui giovanissimo, Spalletti a fine ...'Ora che l'impresa è stata raggiunta, bando alle scaramanzie. Posso raccontarvi un po' il Luciano segreto senza che lui si arrabbi…'.sfoggia uno di quei sorrisi guasconi che lo hanno reso famoso fuori dal campo.

