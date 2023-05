F1 | Hamilton | “Io in Ferrari? Solo speculazioni”

(Di giovedì 25 maggio 2023) Il pilota: "Il mio team sta lavorando per la definizione della trattativa sul nuovo contratto con la Mercedes" Futuro in? “, il mio team sta lavorando per la definizione della trattativa sul nuovo contratto con la Mercedes e ci siamo. Lanon mi ha cercato”. Così Lewisin conferenza stampa alla vigilia del fine settimana del Gp di Montecarlo. A lanciare la notizia di un possibile passaggio diallaè stato il Daily Mail. “Laè pronta a offrire a Lewisla possibilità di vincere il suo ottavo campionato del mondo da sogno con la sua famosa macchina rossa”, ha scritto nei giorni scorsi il tabloid, secondo cui al driver inglese sarebbe stato offerto un ingaggio ...

LewisallaSembra proprio di no. A spegnere le voci arrivate negli scorsi giorni dall'Inghilterra è lo stesso campione di Formula 1, che ha parlato dei rumors nel corso della conferenza ...Lewis, nella conferenza stampa in vista del Gran Premio di Montecarlo, liquida così i rumors sulla presunta offerta ricevuta dalla. Il sette volte campione del mondo vede nel suo ...... team principal della, ci scherza su a margine del Gran Premio di Montecarlo in merito alle voci sui piloti della Rossa e in particolare sull'offerta che sarebbe stata fatta a Lewis...

Ferrari all'attacco: 5 domande per capire l'affare Hamilton La Gazzetta dello Sport

(Adnkronos) – Futuro in Ferrari “Solo speculazioni, il mio team sta lavorando per la definizione della trattativa sul nuovo contratto con la Mercedes e ci siamo. La Ferrari non mi ha cercato”. Così L ...Giorno di conferenza stampa a Montecarlo, sede del settimo round del Mondiale 2023 di F1. Il Circus torna in scena dopo aver dovuto rinunciare all'appuntamento di Imola. Sul circuito dell'Autodromo En ...