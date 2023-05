F1 | GP Monaco 2023 | orari prove libere | programma | tv | streaming 26 maggio

Leggi su oasport

(Di giovedì 25 maggio 2023) Si ricomincia. Domani, venerdì 26, partirà ufficialmente il lungo weekend di F1 con il GP di, sesto appuntamento del Mondiale. Sarà una gara molto importante per tutte le scuderie di punta, in quanto il circuito cittadino potrebbe consentire ai principali competitors di provare a impensierire la Red Bull, leader incontrastata del movimento con Max Verstappen e Sergio Perez. Tra questi spicca indubbiamente la Ferrari che con Charles Leclerc e Carlos Sainzrà a mettere a referto l’undicesima vittoria per il cavallino rampante nella storia del Gran Premio. Tra gli osservati speciali impossibile non citare Fernando Alonso, per molti il principale indiziato in qualità di outsider, oltre che Hamilton e Russell. Il pilota al momento con più vittorie nella storia è la leggenda Ayrton Senna, in grado di ...