F1 | GP Monaco 2023 Ferrari | occasione unica per vincere? Red Bull resta favorita Attesa per la nuova Mercedes

(Di giovedì 25 maggio 2023) La Formula Uno torna in pista dopo l’obbligata cancellazione del GP di un’Emilia Romagna stravolta dalle alluvioni. Domenica 28 maggio si gareggerà nel contesto più iconografico in assoluto, quello di Montecarlo. Gli anni passano, i protagonisti cambiano, ma l’ambito del Principatoin qualche modo sempre lo stesso, in una sorta di bolla temporale in cui passato e presente si fondono più di altrove. Interessante notare come, a causa delle calamità naturali, la F1 affronterà la quinta gara consecutiva su un tracciato non permanente. Dopo Jeddah, Melbourne, Baku e Miami ecco, appunto,. Completamente diverso da tutti gli altri, però, essendo angusto e dalla velocità media bassissima. Potrebbe essere una bellaper la, se non addirittura l’, diun ...