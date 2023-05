loforzato della scorsa settimana, con il Gran Premio dell'Emilia Romagna rinviato a causa dell'alluvione che ha colpito la zona di Imola, il Mondiale di Formula 1 torna con il gp di Monaco, ...Passano pochi minuti e l'Inter addirittura raddoppia grazie a Barella, cheun batti e ribatti in area si trova la palla sul suo destro al limite destro dell'area di rigore:e nuovo cross in ..."Con la conversione definitiva in legge anche al Senato,il via libera nei giorni scorsi alla Camera, del Decreto sul Ponte sullo Stretto di Messina, riparte finalmente,il vergognosodel Governo Monti nel 2012, la costruzione della grande opera che collegherà la Sicilia alla Calabria ed al Continente, realizzando il sogno, ormai millenario, di tanti di noi ...

F1: dopo lo stop di Imola torna il Mondiale Agenzia ANSA

(ANSA) - ROMA, 25 MAG - Dopo lo stop forzato della scorsa settimana, con il Gran Premio dell'Emilia Romagna rinviato a causa dell'alluvione che ha colpito la zona di Imola, il Mondiale di Formula 1 ...La galleria era chiusa dal 24 febbraio dopo l’incendio dell’autobus di Seta in prossimità dell’uscita sud della galleria Seminario. Uno stop che ha provocato gravissimi disagi alla viabilità del ...