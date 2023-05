F1 | Carlos Sainz | “Possiamo puntare al podio Hamilton in Ferrari? Ogni settimana ne spunta una nuova…”

Leggi su oasport

(Di giovedì 25 maggio 2023) Giorno di conferenza stampa a Montecarlo, sede del settimo round del Mondiale 2023 di F1. Il Circus torna in scena dopo aver dovuto rinunciare all’appuntamento di Imola. Sul circuito dell’Autodromo Enzo e Dinonon si è potuto girare per l’alluvione che ha flagellato l’Emilia-Romagna. Una tragedia che ha colpito tutta Italia e non è un caso che anche la F1, nel suo essere, abbia voluto mostrare vicinanza a chi in questo momento si trova in grave difficoltà. La, da questo punto di vista, è stata toccata da vicino, tenendo conto che sul circuito del Santerno si sarebbe festeggiato il round di casa per eccellenza. Chiuso il capitolo in Italia, si gareggerà sul tracciato cittadino più storico e famoso del mondo e la Rossa punta a un ruolo da protagonista. C’è la consapevolezza della superiorità della Red Bull, specialmente come costanza di ...