Evade dai domiciliari | scoperto aggredisce i carabinieri con una spranga

(Di giovedì 25 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNella mattina di ieri, 24 maggio, idel Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Salerno hanno arrestato, Luigi Mercadante, per evasione, nonché minaccia e resistenza a pubblico ufficiale, in quanto lo stesso, già sottoposto alla misura cautelare degli arresti, dopo essere rientrato nella sua abitazione dalla quale si sarebbe allontanato senza titolo autorizzatorio e barricandosi in casa, in preda a una forte crisi, con un taglierino si provocava dei tagli ad un braccio per poi aggredire con una barra in ferro iintervenuti che prontamente lo disarmavano. L'articolo proviene da Anteprima24.it.