(Di giovedì 25 maggio 2023) IL COMMENTO. Il mister a margine di un torneo di beneficenza: «Teoricamente siamo ancora dentro ale. Non pensavamo di arrivare così in alto nel finale di stagione».

... "C'è già la sicurezza che siamo tornati in, ora abbiamo l'opportunità di migliorare il tipo di coppa, siamo teoricamente dentro a tutte, a due giornate dal termine questo ci dà......4 mesi di trattativa in esclusiva tra il Mef - che finora deteneva il 100% di Ita - e il più... È una buona notizia per i consumatori italiani e per l', perché una Ita più forte rafforzerà ...... California e nella Foresta amazzonica, ondate di caldo e inondazioni mai visti prima ine ... oggi la crisi climatica è laminaccia esistenziale per il pianeta. Come proteggere il genere ...

«Europa grande gioia». Gasperini: Atalanta in corsa per tutte le coppe L'Eco di Bergamo

"Sono qui per portarvi un messaggio molto chiaro: 'Tin bota', l'Europa è con voi". Parole chiare. La presidente della ...“L’Europa non ha materie prime, non ha forza militare, non è guidata da una leadership forte e coesa e non è in grado di prendere decisioni importanti a livello internazionale”. Incalzato da Massimo G ...