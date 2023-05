Estate all’insegna degli hot pants | i pantaloncini culotte dall’estetica bodycon

Leggi su lifeandpeople

(Di giovedì 25 maggio 2023) Life&People.it Cortissimi, in tessuto, in pelle, in denim o strutturati, gli hotsono tornati protagonisti e si confermano uno dei trend moda più audaci della Primavera. Comparsi sulle passerelle di numerose maison, questo capo che a prima vista potrebbe risultare proibitivo, è in realtà una valida alternativa alla minigonna. Diventati virali negli anni 70-80 grazie all’abbinamento con collant spesso fluorescenti dai colori a contrasto, itornano rendendo i look protagonisti. L’esteticaA vita alta e profondamente sgambati, gli hotsono uno dei capi simbolo del concetto di body concious, estetica secondo la quale vi è consapevolezza del proprio corpo, un capo così petite diventa vera tendenza di stagione per una donna consapevole ...