Esercitazione interforze promossa dai Vigili del Fuoco nel tratto ferroviario Sulmona - Carovilli | simulato un incendio in galleria

e attivate le relative procedure di soccorso 25 maggio 2023 19:45promossa dai Vigili del Fuoco nel tratto ferroviario Sulmona - Carovilli: simulato un incendio in galleria - - > leggi dopo - - > slideshow mostra dettagli nascondi dettagli ...Questa mattina hanno preso parte allasul territorio di Carovilli , la simulazione di un soccorso in galleria, inserita nel contesto delle attività di aggiornamento sull'utilizzo di strumenti e sistemi avanzati di ......a 11, denominato "Un calcio per la Legalità" Memorial in ricordo dell'assistente capo coordinatore della Polizia di Stato Sergio Di Loreto, deceduto in servizio durante un'al ...

Joint Stars: Autorità civili e militari in visita alla più importante ... Ministero della Difesa

Si è conclusa a Carovilli (IS) un'esercitazione interforze promossa dai Vigili del Fuoco e coordinata dalla Prefettura di Isernia con l'attivazione del Centro di Coordinamento Soccosi (CCS).Questa mattina hanno preso parte alla esercitazione interforze sul territorio di Carovilli, la simulazione di un soccorso in galleria, inserita nel contesto delle attività di aggiornamento ...