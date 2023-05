Eros Ramazzotti travolto dal lutto | Sotto ogni forma | devastato per Tina Turner | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 25 maggio 2023) A 83 anni ci ha lasciato una delle voci più potenti e profonde della musica mondiale,. Assoluta star soprattutto negli anni '80 e ‘90, in cui da vera leonessa ha rubato la scena del rock agli uomini. La sua carriera, però, è partita da lontano, dagli anni Sessanta, in coppia con il marito Ike. Insieme nella vita e in musica, nel gruppo dei Kings of Rhythm, di cui presto era diventata leader, tanto che la band divenne Ike andRevue. Tra le migliaia di fan e colleghi scossi dall'accaduto, ce n'è uno che ci rida vicino ed è, il quale proprio conaveva duettato nel brano Cose della vita, inciso addirittura sia in italiano sia in inglese. Ebbe un successo planetario e ...