Eros Ramazzotti | il lutto è straziante | “Sono profondamente scosso”

La parentesi italiana e il ritiro Nel 1997 torna anche in Italia, convocata al microfono dache la vuole accanto per "Cose della vita (Can't stop thinking of you)", nuova versione di ...: 'Ti sarò sempre riconoscente'. 'Sarò per sempre grato per il fatto di essere stato in tour con te, in studio insieme ed essere tuo amico', ha scritto Bryan Adams . 'Era Vota la Voce ...: "Ti sarò sempre riconoscente'. Ecco alcuni dei post

Tina Turner, l’indimenticabile duetto con Eros Ramazzotti Corriere TV

La notizia della scomparsa a 83 anni di Tina Turner ha destato tanto scalpore: dal mondo della musica a quello della politica, dello sport e della moda ..."We Don't Need Another Hero". Tra le collaborazioni professionali troviamo quelle con Bryan Adams (per "It's only love") e con gli italiani Eros Ramazzotti (in "Cose della vita") ed Elisa ("Teach me ...