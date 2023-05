“Ero sempre o non abbastanza nera o troppo poco bianca” | il dilemma di Golda Rosheuvel

Leggi su news.robadadonne

(Di giovedì 25 maggio 2023), l’attrice che interpreta la regina Carlotta nella serie di successo di Netflix Bridgerton, ha dichiarato di essere stata oggetto di commenti razzisti nel corso della sua vita. “Eroo non”, ha ammesso in un’intervista.è nata in Guyana da padre nero (un prete originario della Guyana) e madre(un’assistente sociale inglese). Quando aveva cinque anni si sono trasferiti a Londra, dove l’attrice è cresciuta in un ambiente particolarmente progressista e benestante. “Se una coppia interrazziale ora sembra ancora…immagina allora”, ha riferito, ammettendo di sentirsi ancora molto vicina alle sue radici della Guyana. “Anche se non torno sull’isola da ...