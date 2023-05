Eric Young | “Tranquilli… sto tornando!”

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 25 maggio 2023) Da quando nella scorsa metà dell’anno passato Triple H ha “ripreso” le redini della federazione ha iniziato a fare incetta di assunzioni a destra e a manca. Sono tornati Bray Wyatt, Strowman, Gargano e altri talenti. Tra di essi ci “dovrebbe” essere anche che sulla carta ha firmato con la compagine in quel di novembre ma non è ancora riapparso sugli schermi della federazione. Sulla questione aleggia molto mistero ma con un tweet odierno, il canadese ha fatto intendere che il ritorno non sarebbe poi cosi lontano… Ricordiamo che l’ultimo suo incontro risale al mese di ottobre quando perse per mano di Sami Callihan in quel di Impact e che ha già militato in WWE dal 2016 al 2020. Il tweet