Equitazione | Piazza di Siena 2023 | nella prima giornata vincono Pedro Veniss | Julien Epaillard e Jodie Hall Mcateer

Leggi su oasport

(Di giovedì 25 maggio 2023) Laspettacolaredeldiè andata in archivio. Tre le gare internazionali in programma per il CSIO, fra il Galoppatoio di Villa Borghese e la stessadi. Premio n. 1 – Categoria mista Tab. A – h. 145 – 26.200 € – LR A imporsi è stato il brasiliano, con Cadum de Champloue, con il crono di 32”71, davanti – per oltre mezzo secondo – alla britannicacon Catoki (33”26), mentre in terza, a completare il podio, ci ha pensato il belga Koen Vereecke, su Lector vd Bisschop, in 33?63. In casa Italia v’è da registrare il quarto posto di Emanuele Gaudiano, col suo cavallo Julius.D, in 33?71. Le ...