EOLO | quando la connessione Internet è davvero per tutti

Leggi su tpi

(Di giovedì 25 maggio 2023) Oggitocca di fattogli aspetti del nostro modo di vivere e sarebbe impensabile, al momento attuale, poter fare a meno di questa tecnologia, sia in ambito professionale che in ambito domestico; è una verità daaccettata. In qualsiasi azienda, anche in quella più piccola, è indispensabile avere unae lo stesso può dirsi per quanto concerne le abitazioni private; oggi lavoriamo, socializziamo, giochiamo, studiamo e facciamo acquisti utilizzando un personal computer e uno smartphone collegato a. La necessità delle connessioniè diventata ancora più evidente nei due anni funestati dalla pandemia da Coronavirus che ci hanno costretti a lunghi lockdown; molte attività lavorative, seppur fra molte difficoltà, hanno ...