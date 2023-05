Ensemble di fatti e misfatti | o quasi | in corso d’opera sia in Italia e che all’ estero

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 25 maggio 2023) Non è semplice tentare di dare una spiegazione logica a quanto sta accadendointerno dell’esecutivo. Si fanno salti mortali per predisporre un primo approssimativo della somma occorrente per non perdere tempo con l’opera di risanamento della Romagna, più che disastrata dai recenti nubifragi e fin qui onore al merito. Ci si impantana nello stesso tempo, questa volta a Roma, sulla scelta del commissario al coordinamento delle operazioni necessarie perché quella zona rinasca dal fango che l’ha allagata e devastata. Valga una sola considerazione, quella che segue. Nel villaggio è usata spesso l’espressione che asserisce che nessuno conosce cosa bolle in pentola meglio del mestolo che viene fatto girare al suo interno. Chi vuol capire, capisca e lo faccia al più presto perché la pazienza, quella della popolazione della Romagna, è più che prossima a gettare la spugna e a ...