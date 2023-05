Emma Marrone | la donazione dei fan per il suo compleanno

(Di giovedì 25 maggio 2023) In occasione del suo, i fan difanno un'importante: sui social arriva la reazione della cantante L'articolo proviene da Novella 2000.

Compleanno speciale perche compie 39 anni e riceve l'abbraccio più bello, ma manca un pezzo del suo ...... catechista e martire Beato Mario Vergara, sacerdote e martire Beato Nicola Cehelskyj (Mykola), sacerdote e martire Nati oggi 25 maggio Enrico Berlinguer (1922)(1984) Ian McKellen (1939)...Dal 2022 inizia la collaborazione con l'autore Salvatore "Principe" Mineo, già autore di artisti come Fiorella Mannoia, Elodie,e molti altri, lavorando insieme alla scrittura del suo ...

È un periodo decisamente intenso e importante questo per Emma Marrone. La cantante ha infatti da poco rilasciato il suo ultimo singolo, Mezzo Mondo, che ha già conquistato il cuore dei fan, e non solo ...Di recente è stata impegnata con Gigi D’Alessio nella conduzione di “20 anni che siamo Italiani” (che ha visto come ospiti Morgan, Rocio Munoz Morales, Emma Marrone, Achille Lauro ecc). Nel 2023 ...