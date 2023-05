Emilia Romagna | von der Leyen e Meloni sorvolano zone alluvione

4 Hotel " Bruno Barbieri: ecco dove si svolgeranno le prossime sfide Nelle puntate successive il viaggio di Bruno continuerà passando dalle strutture pet - friendly dell', per poi ...Infezioni da batteri, virus e zanzare sono i pericoli dai quali difendersi in una situazione, come quella generata dall'alluvione in, nella quale le acque stagnanti sono molto probabilmente contaminate dalla presenza di scarichi delle fognature, rifiuti e carcasse di animali. "Ci sono rischi nell'immediato, come ...Cosa ha detto il fattorino 'Sono rimasto profondamente colpito da quanto successo in- racconta Santacatterina - . Mi ha ricordato l'alluvione che nel 2011 ha devastato Vicenza. Allora ...

Alluvione in Emilia-Romagna, le impressionanti immagini alla foce del Lamone: così l’acqua fangosa… Il Fatto Quotidiano

(Adnkronos) – Alluvione in Emilia Romagna, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen sono state accolte all’aeroporto di Bologna dal pre ...Roma, 25 mag. – “In un momento di emergenza come quello che sta vivendo la popolazione dell’Emilia-Romagna, come AXA Italia dobbiamo e vogliamo esserci con azioni concrete, in linea con la nostra ...