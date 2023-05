Emilia Romagna | Meloni e von der Leyen in volo su zone alluvionate Il premier | dopo conta danni chiederemo fondo Ue

(Di giovedì 25 maggio 2023) 2023 - 05 - 25 17:37:30 Von der: tre mesi per la stima deie dei fondi Ue 'È urgente far partire' ildi solidarietà 'ma ci sono regole molto importanti da rispettare: ci sarà un ...

... dopo aver sorvolato in elicottero - in compagnia anche del governatore dell'Stefano Bonaccini - le zone colpite dall'alluvione.'Sul tema del commissario' che guidi le prossime fasi dell'emergenza alluvione in'sono francamente molto colpita dal fatto che questo sia il dibattito che vi interessa, mentre ancora si stanno celebrando i funerali delle persone. Per cui noi ci stiamo occupando di ...Presentazione della sella che è stata resa possibile grazie al Centro protesi Inail, nonostante le difficoltà degli ultimi giorni legate all' alluvione che ha colpito l'. "Ci siamo ...

Alluvione Emilia-Romagna, la conferenza stampa di Meloni e Von der Leyen in diretta Sky Tg24

A Faenza la polizia municipale diffonde attraverso i megafoni annunci per che invitano i cittadini a spostare le proprie auto, se funzionanti, per agevolare la pulizia del fango e la rimozione dei ...L'apertura di un tavolo di confronto e negoziazione tra i sindacati dei vigili del fuoco e le autorità competenti rappresenta una necessità condivisa da tutti coloro che operano nel settore della prot ...