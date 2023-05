Emilia Romagna | l’epidemiologo Ciccozzi | “C’è rischio gastroenteriti per contatti con batteri intestinali ma nessun allarme epidemia”

'Che squallore il teatrino messo in scena da ambienti della maggioranza sulla nomina del commissario per l'emergenza in. Bisogna scegliere pensando non alle prossime elezioni regionali ma ai bisogni immediati di famiglie e imprese colpite da una tragedia enorme'. Così Dario Parrini del Pd su twitter.Solitamente premiamo l'istituto italiano più meritevole con la costruzione di un campo da calcio ma, visto il momento drammatico che sta vivendo l', abbiamo deciso di selezionare l'...Il centrodestra contro Stefano Bonaccini commissario alla ricostruzione per i danni del maltempo in. Di questo si parla a L'Aria Che Tira nella puntata di giovedì 25 maggio su La7. Myrta Merlino approfitta della presenza di Stefano Candiani , leghista doc, per esprime il suo ...

Emilia-Romagna, Meloni e von der Leyen sui luoghi dell'alluvione Agenzia ANSA

Dopo il gesto di solidarietà della Lega Serie A, che ha destinato il 10% dell’incasso della finale di Coppa Italia alle popolazioni dell’Emilia Romagna, il calcio si fa di nuovo promotore di ...Uno degli interrogativi più comuni tra la gente dopo la tremenda alluvione che ha colpito l'Emilia-Romagna riguarda in che modo le persone colpite dal disastro potranno recuperare o essere ...