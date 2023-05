Emilia-Romagna | ancora allerta rossa Oggi visita di von der Leyen | poi il Cdm DIRETTA

(Di giovedì 25 maggio 2023) La presidente della Commissione europea visiterà e sorvolerà i territori colpiti dall'alluvione accompagnata dalla premier Meloni e da Bonaccini. Nel pomeriggio nuovo Consiglio dei ministri per ulteriori misure sull'emergenza

, scatta la vaccinazione volontaria. Ecco che succede L'alluvione in, oltre ai decessi e ai danni alle strutture, sta provocando anche un allarme sanitario a Conselice ...Ecco come allontanare l'opinione pubblica delle false verità sulle alluvioni di queste settimane Sullo stesso argomento: Nelle zone alluvionate dell'ora il problema è l'acqua ...La frase che si sente maggiormente in questi giorni a proposito della gente dell'è questa: "Sono persone dal gran cuore, accoglienti e positive. Sono tutti gran lavoratori". Una frase che nessuno si è sentito di smentire e che giustifica ampiamente l'ondata di ...

Alluvione Emilia-Romagna, centrodestra vota contro Bonaccini commissario TGCOM

Massimiliano De Cinque, 52 anni, impiegato con la passione dell’informatica da vent’anni recupera computer e cellulari dismessi e destinati alla discarica .Nel documento la Commissione spiega anche che «alla luce delle devastanti alluvioniche hanno colpito l’Italia e l’Emilia-Romagna in particolare nel maggio 2023, il costo del sostegno diretto ...