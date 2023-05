Emilia-Romagna | allerta rossa Meloni e Von der Leyen in aree alluvionate | poi Cdm LIVE

(Di giovedì 25 maggio 2023) La presidente della Commissione europea sta sorvolando in elicottero i territori colpiti dall'alluvione accompagnata dalla premier e da Bonaccini. Al rientro si svolgerà un punto stampa all'aeroporto di Bologna. Nel pomeriggio nuovo Consiglio dei ministri per ulteriori misure sull'emergenza

Il fiume Lamone è uno dei tanti usciti dagli argini nell'alluvione che ha colpito l'. Oggi, a distanza di una settimana, l'acqua fangosa sta defluendo verso la foce del fiume, a Marina di Romea creando un'immagine impressionante dell''incontro' con l'acqua marina. ..." L'allarme epidemia inMi sembra esagerato , ormai si usa la parola epidemia per indicare un po' tutto. Sicuramente ci sono rischi di gastroenteriti isolate anche forti , che comunque si risolvono in pochi ...Iscriviti subito L'alluvione in: tutti gli aggiornamenti ChatGPT e non solo: tutto quello che devi sapere sull'intelligenza artificiale generativa Silo è una serie eccellente, ma ...

Emilia-Romagna, Meloni e von der Leyen sui luoghi dell'alluvione Agenzia ANSA

Ad accoglierli, il presidente dell'Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, il prefetto di Bologna, Attilio Visconti, e il capo della Protezione civile, Fabrizio Curcio. La delegazione è subito ripartita in ...25 Maggio 2023 25 Maggio 2023 Commenti disabilitati su Imperia: consigliere Ivan Bracco richiede la documentazione del Comune. “Per verificare lo stato dei procedimenti e tutelare l’interesse dei citt ...