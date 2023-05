Emergenza Emilia Romagna | allerta rossa confermata anche domani

(Di giovedì 25 maggio 2023) Confermateper venerdì 26 l'meteoe arancione (per la parte collinare) nelle zone colpite dall'alluvione, tra Bolognese e. Per venerdì 26 non sono previste precipitazioni sul territorio regionale ma i temporali attesi per giovedì 25 sulla dorsale appenninica «potranno determinare incrementi rapidi dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua con propagazione e interessamento dei tratti arginati di pianura nelle prime ore della mattina di venerdì». Pertanto, recita ancora l'della Protezione civile valida per le 24 ore di venerdì, «permangono condizioni di criticità idraulicanella pianura bolognese, ravennate e forlivese, per la difficoltà di smaltimento delle acque esondate dai corsi d'acqua che gravano sul reticolo secondario e di ...

Commissario per l'inRomagna, siamo ancora in alto mare. La maggioranza di governo dovrà presto sciogliere il nodo su chi sarà chiamato a guidare gli interventi per far rialzare la testa alla regione ...... dove erano presenti il capo Dipartimento Laura Lega, il capo del Corpo Guido Parisi, il direttore centrale per l'Marco Ghimenti e il direttore per l'Romagna Dall'Oppio e il ...Stefano Bonaccini non vuole partecipare alle grottesche polemiche sulla sua possibile nomina come commissario per l'maltempo inRomagna. "Voglio stare fuori da questa disputa da derby, soprattutto che non debba diventare uno scontro politico. Il nostro pensiero deve andare a come dare una mano per ...

Alluvione Emilia-Romagna, trovato un altro corpo: bilancio sale a 15 vittime | Musumeci: "Fino a 900 euro alle famiglie sfollate" TGCOM

Indicazioni e norme di comportamento per i cittadini e i volontari coinvolti, con le indicazioni per la pulizia e la disinfezione nelle zone dove l'acqua non è ancora defluita Bologna – Nelle zone col ...Alberto Rugolotto e le telecamere di 12 Tv Parma sono andati a Conselice, nel Ravennate, dove dopo una settimana ci sono ancora 50-70 cm di acqua. In Romagna sono impegnati anche tantissimi volontari ...