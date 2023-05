Elogio ai vinti | con il West Ham come con l’Inter Avviso ai vincitori | giocando così ci sarà da pentirsi di essere a Istanbul

Infatti, secondo Fabio Capello , a meritare unin più sono altri tre calciatori. Tutti del pacchetto difensivo. Presente negli studi di Sky Sport , l'ex mister ha parlato del derby, sia dell'...... fermarsi a questa irruzione della memoria "altra" e fare undel trotskysmo rimosso e ancora ... Perché la storia con i "se", la storia controfattuale, in cui si recuperano le "ragioni dei" ......in nerazzurro hanno segnato la prima fase della carriera di Balotelli che ha speso parole d'...d'oro perché io giocavo al 20% delle mie possibilità e che se avessi giocato al 100% li avrei...

Inter, giocando così ci sarà da pentirsi di essere a Istanbul Calciomercato.com

Elogio ai vinti. Se, a Praga, la Fiorentina giocherà con il pressing della prima mezz’ora e l’intensità del secondo tempo esibiti contro l’Inter in Coppa Italia, non c’è dubbio che almeno una squadra ...Che emozione è stata vincere contro la Juventus ... Hanno capito la mentalità che voglio, non ho parole per elogiare questo gruppo che ho la fortuna di allenare. Nei momenti difficili hanno saputo ...