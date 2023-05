Elisir lunga vita | 4 segreti allungare la vita di 14 anni

Siamo stati in Sardegna per intervistare i centenari e poi abbiamo fatto un lungo giro in America dove abbiamo incontrato gli scienziati che si occupano dell'divita sana. Ci sono delle ...Siamo stati in Sardegna per intervistare i centenari e poi abbiamo fatto un lungo giro in America dove abbiamo incontrato gli scienziati che si occupano dell'divita sana. Ci sono delle ...Da quel momento, Bryan si è dedicato in maniera esasperante alla ricerca dell'divita. Sveglia alle 5 del mattino, integratori, uno staff di medici che lo segue ogni giorno con una ...

L’elisir di lunga vita I medici internisti: mangiare meno e non cenare tardi Corriere della Sera

Importanti anche la varietà di verdure e frutta (i colori diversi aiutano nella scelta) e la stagionalità. Il meglio tra i cibi elisir di lunga vita sono le verdure a foglia verde. Gli studi hanno ...L’ultima trovata è stata a dir poco sopra le righe: Johnson ha infatti deciso di iniettarsi un litro del sangue prelevato dal figlio di 17 anni. Una tecnica che, a suo dire, potrebbe assicurargli un ...