Problemi tecnici per Twitter. E il lancio della candidatura di Ron DeSantis alle presidenziali2024 diventa un flop. Il governatore della Florida aveva scelto di annunciare la sua corsa alla Casa Bianca sulla piattaforma di Elon Musk, ma la diretta è iniziata con mezz'ora di ritardo. A ...L'ex presidente ha tuonato contro il suo principale rivale, accusando 'Ron DeSanctus' di essere " sleale ", di non poter vincere legenerali e di non avere carisma: " Ha disperatamente ...Intanto, Trump si è già lanciato all'attacco del rivale: Ron DeSantis "non può vincere le(... ha detto a Politico un consigliere dell'ex presidente. "Questo è uno tra i lanci per una ...

Elezioni Usa 2024, DeSantis si candida. Ma Twitter 'rovina' la festa Adnkronos

«Corro per la presidenza per guidare il grande ritorno» degli Stati Uniti. Lo ha twittato il governatore della Florida, Ron DeSantis, allegando al suo cinguettio un video di un minuto e 14 secondi. «I ...Ron DeSantis è italiano Ricostruiamo l'albero genealogico del governatore della Florida, candidato presidente per il Partito Repubblicano ...