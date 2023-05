Egitto | nave portacontainer incagliata nel Canale si Suez

Leggi su zon

(Di giovedì 25 maggio 2023) Unabattente bandiera di Hong Kong, la Xin Hai Tong 23, si èneldiin: lo ha reso noto l’armatore, come riporta la Bbc. Tre rimorchiatori egiziani stanno cercando di liberare la, che si trova a sud del, sul suo lato orientale. La situazione si è in breve tempo risolta, circa un’ora e un quarto dopo il primo annuncio laè stata liberata dai rimorchiatori. I dati di tracciamento hanno mostrato ladescrivendola come “non sotto comando”. Nessunasi muoveva in quell’area delquando laera bloccata. Su Twitter la compagnia Leth ha spiegato che “sono in corso tentativi per rimetterla ...