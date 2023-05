(Di giovedì 25 maggio 2023) Bergamo. Ilè stato un annoper il settore edilizio bergamasco che, nonostante le innegabili difficoltà, ha continuato a dare un importante contributo all’economia del territorio. Lo confermano i dati di Cassa Edile: nell’ultimo anno la massa salari è cresciuta del 7,2% rispetto all’anno precedente, raggiungendo il valore di 93,9 milioni di euro, con una crescita ancora più importante se confrontata non solo con l’anno 2020 (+33%) – in cui siamo stati colpiti duramente dall’emergenza sanitaria – ma anche con l’anno 2019 (+22,1%). Sono i numeri emersi nel corso dell’assemblea privata di Ance Bergamo che si è tenuta giovedì 25 maggio nella sede di via dei Partigiani. “Il trendè continuato anche nei primidi quest’anno, con un’ulteriore crescita del +10,1% – ha sottolineato la presidente ...

Questo dopo ilche è stato un anno record per l'con una crescita di circa il 19% sul 2021, che ha generato importanti ricadute sulla domanda dell'intero delle costruzioni e previsioni ...... specializzata nella produzione di acciaio per l'. Si è impegnato anche per dare una svolta ... Premio Speciale Tradizioni storiche FONDAZIONE PALIO DI LEGNANO (MI), costituita nelper ...... il gettito previsto delle entrate proprie resta sostanzialmente in linea con il datoe sconta ... Giuliano Zamagni Programmazione della rete scolastica Programmazione e gestione dell'...

Edilizia, 2022 positivo in Bergamasca. Pesenti: “Ma qualche preoccupazione per i prossimi mesi” BergamoNews.it

Bonus edilizi: il sacco M5s e Pd è costato 45 miliardi di debito oltre le previsioni. L’intervisto ha interessato solo 407.000 abitazioni.Dal 15 al 18 novembre 2023 oltre 500 aziende espositrici, il 15% estere, per una manifestazione sempre più internazionale che mette al centro innovazione, sostenibilità, sviluppo delle infrastrutture.