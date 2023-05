Ecomuseo Scampia | Ciarambino | Un segnale forte di rinascita

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 25 maggio 2023) «Oggi è stato per me un onore partecipare all’inaugurazione del Moss a, il primodella città di Napoli. L’è un esempio straordinario di cultura dal basso, che raccoglie il patrimonio di tradizioni, ricchezze ambientali e sociali di una intera comunità.è un territorio ricchissimo di cultura e partecipazione, dove esiste una retetra associazioni, scuole e cittadini, in grado di creare bellezza, ed è ciò che è accaduto con l’– afferma la Vicepresidente del Consiglio regionale e componente del Gruppo Misto, Valeria– Il Moss nasce da un lungo percorso di progettazione condivisa e racconta il territorio a partire dalla cultura viva delle persone, dal loro ambiente, da ciò che hanno ereditato dal passato, da ...