Ecco i nuovi Direttori Rai

(Di giovedì 25 maggio 2023) Cavallo Rai E’ arrivato il giorno delle nuove nomine Rai. Dopo tanti rumors,le scelte approvate dal Consiglio di Amministrazione, su proposta dell’Ad Roberto Sergio. Per quanto riguarda l’informazione: Gian Marco Chiocci è il nuovo direttore del Tg1 al posto di Monica Maggioni che va a capo dell’Offerta Informativa. Il giornalista arriva dalla direzione dell’Adnkronos. Antonio Preziosi assume la guida del Tg2 (sostituisce Nicola Rao, subentrato a Gennaro Sangiuliano); dal 2018 era Direttore della Testata Rai Parlamento radiofonica e televisiva mentre è in forza alla Rai dal 1991. Lo sostituirà Giuseppe Carboni mentre Nicola Rao va alla direzione Comunicazione. Francesco Pionati, ex TGR, va al Giornale Radio e a Radio 1 mentre Jacopo Volpi è il nuovo capo di RaiSport. Confermata la direzione del Tg3, affidata a Mario Orfeo. Sul fronte direzione di genere ...

