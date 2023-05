Eboli | spaccio di droga | arrestato pusher

(Di giovedì 25 maggio 2023) Nel pomeriggio di ieri, mercoledì 24 maggio, a Salerno, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di, in esito a ricerche, hanno localizzato un noto pregiudicatotano destinatario da alcuni giorni di ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica di Torre Annunziata (NA). Il 31enne dovrà scontare una pena di anni 6 e mesi 10 di reclusione a seguito di condanna definitiva pered associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. L’è stato tradotto presso la casa circondariale di Salerno. Segui ZON.IT su Google News.

... a Salerno, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di, in esito a ...scontare una pena di anni 6 e mesi 10 di reclusione a seguito di condanna definitiva pered .... Nel pomeriggio i carabinieri della radiomobile dihanno arrestato un 31enne della città, intercettato in città a Salerno. Il pregiudicato era ...dopo la condanna definitiva pered ...In azione, nel pomeriggio, i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia diche hanno localizzato un noto pregiudicato del posto, destinatario da alcuni giorni di un ......

Spaccio di droga: catturato un noto pregiudicato, l'arresto ad Eboli SalernoToday

In azione, nel pomeriggio, i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia di Eboli che hanno localizzato un noto pregiudicato del posto, destinatario da alcuni giorni di un ordine di ...Pregiudicato dovrà scontare sei anni e dieci mesi per spaccio ed associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti ...